Brand in vrachtwagen vlakbij Westdorpe waarschijnlijk aangestoken

Bart is carnavals­prins van Klooster­zan­de: Mijn jongens­droom komt uit

17 februari KLOOSTERZANDE – De 21-jarige Bart Neve is een van de jongste prinsen van Zeeland. Hij zwaait het komende carnaval als prins Bartolomeüs de scepter over de Kloorianen in Kloosterzande. ,,Mijn jongensdroom is in vervulling gegaan’’, zegt Neve.