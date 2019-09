Brand in voormalige basisschool De Geule in Terneuzen: ‘Je kon er op wachten’

update: 16.50 uur | videoTERNEUZEN – Buurtbewoners piekeren niet over de oorzaak van de brand maandag in De Geule. Die moet wel zijn aangestoken. Al tijden is de leegstaande, voormalige basisschool doelwit van vandalen. ,,Hier kon je op wachten.”

Veel omwonenden verzamelen zich maandagmiddag rond De Geule in de Terneuzense Rivierenbuurt. Ze moeten steeds ergens anders gaan staan om niet te veel rook in te ademen. Het algehele gespreksonderwerp: het duurde nog lang voordat het een keer mis zou gaan. ,,Ze staan hier vaak te dealen en klimmen op het dak. Er is ook al een raam ingegooid”, zegt Marleen IJsebaert, die iets verderop woont. ‘Ze’ zijn de jonge gasten die om de voormalige basisschool hangen. Vaak zitten ze ook in het bushokje. ,,Ik heb van die lachgaspatronen zien liggen.” De brand moet haast wel hun werk zijn, weet Marleen zeker. ,,Schrijf maar op: ‘één plus één is brand’.”

,,Hier kon je op wachten”, verzucht Leon Bakker, die ook in de buurt woont. Ook hij ziet vaak gespuis rondhangen bij De Geule. ,,Ik heb de politie al eens op ze afgestuurd. Dan rijdt de politie via het fietspad naar de school en tegen de tijd dat ze daar zijn, zijn die gasten al weg.” Een tijd geleden is een wilg in het naastgelegen parkje in brand gestoken. Ook het werk van de vandalen, weten buurtbewoners zeker.

Te gevaarlijk

De brand in De Geule ontstaat iets na het middaguur. De rook is in de hele omgeving te zien. Voor de brandweer is het aanvankelijk te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Omwonenden krijgen het advies hun ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Om kwart over vier is de brand onder controle.

De Geule staat naast een vestiging van basisschool De Steiger. Kinderen en leerkrachten moeten aanvankelijk binnen blijven. ,,Het is heel erg schrikken”, zegt een jonge moeder die niet met haar naam in de krant wil. ,,Mijn kind zit in groep 2, ik hoop dat ik hem zo snel mogelijk mag ophalen.” Dat mag uiteindelijk rond een uur of twee. ,,School is ook wel vroeg klaar vandaag!”, zegt een jongetje tegen zijn vader. Ook voor een groepje ouders komt de brand niet als een verrassing. Ze wonen allemaal in de buurt. ,,Hier is vaker gedoe”, zegt een van hen. ,,Een tijd geleden is ingebroken in het gebouw. Vooral ’s avonds is het onrustig.” Het speeltuintje naast de voormalige school vindt ze niet meer veilig. Als de ouders hun kroost hebben opgehaald, zegt een van hen: ,,We zijn blij dat we ze weer bij ons hebben.”

Sloop

De Geule staat leeg sinds de fusie met De Meerpaal en De Hille een jaar geleden. Vanwege ruimtegebrek op de eigen locatie, zat vorig jaar het Lodewijk College het pand in gebruik. Het pand is nu in eigendom van de gemeente Terneuzen. Het stond al op de nominatie gesloopt te worden en nu haalt de gemeente die plannen naar voren. Want ook Terneuzen erkent dat er vandalisme in en rond De Geule is. De gemeenteraad praat in principe volgend jaar over de sloop, maar een woordvoerder kan zich goed voorstellen dat zo lang niet gewacht wordt.

De politie onderzoekt of de brand inderdaad is aangestoken.

Volledig scherm De brand zou mogelijk aan deze kant van het gebouw ontstaan zijn. © Bob Maes