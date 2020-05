Brand in stokkenloods Woeste Kop Axel verwoest golfspullen van 240 leden

De complete inhoud van de nog maar anderhalf jaar oude loods is verloren gegaan. Behalve privéspullen van de leden, is ook een deel van de inventaris van het clubhuis en de shop in de as gelegd. Voorzitter Carlo de Kraker van De Woeste Kop vermoedt dat de vuurzee is ontstaan door brand in de accu van één van de golfkarretjes, maar dat moeten experts nog bevestigen. ,,Als we er al ooit achter zullen komen, er is echt niks meer over.”