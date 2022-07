Brand in stadskantoor Terneuzen vermoedelijk door blikseminslag, gebouw met vijftig ambtenaren ontruimd

Update 12.40TERNEUZEN - In het stadskantoor aan het Stadhuisplein in Terneuzen is een brand gemeld. Het gebouw is volledig ontruimd. Inmiddels is opgeschaald naar grote brand.

De melding betekent overigens niet dat de vlammen uit het dak slaan. Er zijn drie blusvoertuigen en een hoogwerker opgeroepen, maar die wachten of ze in actie moeten komen. Door een vermoedelijke blikseminslag is er rookontwikkeling op de zevende verdieping van het gebouw. Rond 09.30 was er een bliksemflits te zien en daarna een harde knal te horen in Terneuzen.

De brandweer is op zoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling, maar die is nog niet gevonden. Het onderzoek is een omvangrijk en arbeidsintensief karwei, laat de Veiligheidsregio Zeeland weten. Alle verdiepingen en de technische installatie zijn doorzocht, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Ook de liftschacht en afzuiging daarvan worden onderzocht.

Het gaat om het nieuwere gebouw, daar waar vroeger het kantongerecht was gevestigd, recht tegenover winkelgebied Steenen Beer. Het kubusvormige gebouw is een uitbreiding van het oude stadhuis en is opgeleverd in 1996. Zo'n vijftig medewerkers moesten het pand verlaten. Het naastgelegen stadhuis is wel gewoon toegankelijk.

In juli 2013 was er ook al eens brand in het stadskantoor. Toen vatte een soepautomaat op de vijfde verdieping vlam. Als gevolg van de hitte scheurden toen twee ramen van de glazen gevel. De schade bedroeg toen zo'n twee miljoen euro. Alle 170 ambtenaren uit het stadskantoor moesten toen tijdelijk op een andere werkplek aan de slag.

Volledig scherm De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. © Raymond de Frel

Volledig scherm De brandweer doet onderzoek in het gebouw © Raymond de Frel