Brand in stadskantoor Terneuzen door vermoedelijke blikseminslag, gebouw ontruimd

Door een vermoedelijke blikseminslag is er rookontwikkeling in het gebouw. De brandweer is met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt en gaat op onderzoek uit in het gebouw. Het gaat om het nieuwere gebouw, aan de zijde van het voormalige kantongerecht, recht tegenover winkelgebied Steenen Beer. Het kubusvormige gebouw is een uitbreiding van het oude stadhuis en is opgeleverd in 1996. Er staan tientallen mensen buiten.