Brand in parkeergarage Breskens

Scooter in brand in garagebox Port Scaldis in Breskens

18 maart BRESKENS - De brandweer is vanavond rond 22.30 uur uitgerukt voor een brand in een garagebox bij appartementencomplex Port Scaldis in Breskens. In de box bleek een scooter in brand te staan. De Veiligheidsregio Zeeland meldde om 23.20 uur dat de brand geblust was.