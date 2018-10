Brand in loods in Breskens

Nieuwe rotonde eerste mijlpaal project Nieuwe Sluis

1 oktober TERNEUZEN - Het megaproject Nieuwe Sluis in Terneuzen heeft maandag de eerste mijlpaal bereikt: de officiële opening van een kersverse rotonde op de vroegere T-kruising Kennedylaan-Binnenvaartweg-Schependijk. De volgende is al in zicht, de ingebruikname van de wegomlegging bij de Westsluis.