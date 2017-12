Brand in afzuiginstallatie bij Palletcentrale in Sas van Gent

Zorgboerderij Binnenste Buiten breidt uit om klein te blijven

8 december HOEK - Wat ooit begon met letterlijk twee kinderen aan de keukentafel van Jan Kees van Gaalen is uitgegroeid tot een keten van zorgboerderijen. De tweede vestiging van Binnenste Buiten werd vrijdag in Hoek geopend. De derde kriebelt al in zijn hoofd.