Brancheverenigingen geven kijk op toerismeproblemen in West-Zeeuws-Vlaanderen

Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door het CDA in de gemeente Sluis, zoomen de partijen in op onder meer de problemen rond personeelstekort in de streek. Om genoeg werknemers te hebben, wordt steeds meer personeel van buiten Zeeuws-Vlaanderen en zelfs het buitenland ingevlogen. Die tijdelijke werknemers moeten echter ook onderdak hebben. Door met elkaar in debat te gaan, willen de partijen oplossingen vinden.