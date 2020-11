Zeeuws-Vlaanderen was een verdraaid belangrijk stukje grond

Onderne­mers steunen onderne­mers; vijfde Broodfonds voor Zeeuws-Vlaanderen

24 november BRESKENS - Je bent ondernemer, gaat door je rug, kan even niet werken, maar je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan sta je daar. Steeds meer ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen sluiten zich aan bij een Broodfonds, een sociaal financieel vangnet van en voor ondernemers. Broodfondsen zijn populair, in Zeeuws-Vlaanderen komt er een vijfde bij.