‘Voor mij is de zetel nog perfect, van mijn vrouw moest ie weg’

In 2020 werd in Antwerpen vier miljoen kilo aan materiaal binnengebracht. Wat was de oogst van één week? De reporters van De Kringwinkel stonden op acht locaties, van Brasschaat tot Antwerpen-Zuid. Ze noteerden onder meer het verhaal van Mark over zijn prima stoel, wat hij niet over zijn vrouw kon zeggen. ,,Voor mij is deze zetel eigenlijk nog perfect. Ik vind hem mooi en ik heb er altijd graag in gezeten, maar van mijn vrouw moest hij weg. Zij vindt hem te klein. Heel jammer, maar ik zal maar luisteren. Mijn advies aan de volgende koper: denk twee keer na voor je trouwt!”