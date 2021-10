Sten (16): ‘Als kind is Breskens heel leuk om op te groeien’

Dertien maanden cel geëist voor gewelddadi­ge beroving

14 oktober MIDDELBURG - Het was het geijkte excuusverhaal dat de 19-jarige Terneuzenaar A. H. donderdag de rechtbank voorhield. Drank, drugs,dronken, stoned, psychoses etc. In die toestand had hij samen met een vriend begin juli een jongen met veel geweld van zijn mobieltje beroofd. Dertien maanden cel waarvan acht voorwaardelijk eiste de officier tegen hem, plus nog vijf weken van een eerder vonnis én opname in een inrichting.