Politie-inval in Breskens: binnen 5 tellen staan de agenten in de slaapkamers

Het is de ochtend van twee invallen. ,,We rijden vandaag naar het einde van de wereld.” In het trainingscentrum van de politie in Vlissingen-Oost luistert een groep agenten naar wat Jaap te vertellen heeft. Het is 4.30 uur, nog anderhalf uur te gaan. Met zeker twintig collega’s bereidt de commandant drie op elkaar afgestemde arrestaties voor in Zeeuws-Vlaanderen. Eén in Nieuwvliet, twee in Breskens. Het trio, dat vandaag wordt opgepakt, komt voor in een lopend onderzoek en wordt verdacht van afpersing en bedreiging, ook met een mes. De drie (17 en 23 jaar) zijn bekenden van de politie.