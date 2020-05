Bijna kilo speed in vriezer; drie arrestaties en onderzoek naar drugshandel gestart

In de woning aan de Van Gistellelaan werd een man uit Terneuzen aangehouden. Agenten troffen bijna honderd gram hennep en bijna vijftig gram speed aan. De bewoonster is ook verdachte en wordt op een later moment verhoord.

Kamerverhuur

Ook in de woning aan de Van Cantfortstraat in Terneuzen werd drugs aangetroffen. In de vriezer lag bijna 800 gram speed. De politie heeft een onderzoek ingesteld. In de woning werden meerdere kamers verhuurd. Twee mannen uit Terneuzen (25 en 33 jaar) zijn aangehouden. Een van hen had cocaïne en hennep op zak.