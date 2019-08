Bouw viscentrum in haven Breskens begint in november

In de loop van september wordt bebouwing in de haven, zoals overbodig geworden loodsen, gesloopt. Daarvoor in de plaats komen in totaal 460 appartementen. ,,Eind november beginnen we met de bouw van het eerste appartementengebouw.” Dat heet Pharos Residence en telt 159 appartementen, verdeeld over drie blokken in verschillende grootten en indelingen. De eerste fase, Pharos I, omvat 39 appartementen. ,,Er zijn er 28 verkocht, voldoende om met de bouw te starten.” In de eerste week van september begint de verkoop van de tweede fase.