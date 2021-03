Bouw van de nieuwe Ring van Antwerpen beleeft een vliegende start

Salar Azimi noemt inval en arrestatie levensge­vaar­lijk: ‘Ik ben al bedreigd uit Iraanse hoek’

15 maart AARDENBURG - Salar en Sasan Azimi staan, na de inval in hun kasteel vorige week dinsdag, in Iran nu bekend als ‘vrienden van de regering’. Dat is levensgevaarlijk, en de schuld van de Nederlandse overheid. Dat zei Salar maandag tijdens een persconferentie in zijn kasteel in Aardenburg.