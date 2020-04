Bouw Nieuwe Sluis bij Terneuzen kampt met enkele tegenslagen maar kan dat prima hebben

VIDEOTERNEUZEN - Eind 2022 staat nog altijd als tijdstip in de agenda's voor de opening van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen. Een enkele tegenslag is er wel. Zo heeft de bouw van de sluisbruggen en -deuren in China door de coronacrisis wekenlang stilgelegen. ,,Maar we gaan er nog steeds vanuit dat begin 2021 alles op transport kan”, meldt woordvoerder Harm Verbeek.

Een andere tegenvaller is er ook, de sloop van het voormalig kantoor van onder meer de Koninklijke Marechaussee op de kop van het sluizencomplex is vertraagd. Het markante witte gebouw uit 1971 bevat meer asbest dan voorzien. Het wachten is op nieuwe vergunningen.

Op de planning van de bouw van de Nieuwe Sluis heeft dit geen invloed, aldus Verbeek. De sloop is geen spoedklus. De landtong waarop het pand staat, moet afgegraven zijn bij de opening van de Nieuwe Sluis en dat is ‘pas’ over ruim tweeënhalf jaar.

Spannender is de bouw van de sluisbruggen en -deuren bij Penglai Jutal Offshore Engineering (PJOE) in de Chinese havenstad Penglai. Alle arbeiders zijn inmiddels terug, nadat de uitbraak van het coronavirus in China (grotendeels) onder controle is gebracht. Een aantal onderdelen moet evenwel uit Europa komen, waar nog beperkingen gelden.

Quote Bruggen Nieuwe Sluis steken straks bijna 64 meter boven het maaiveld uit, ruim twintig meter meer dan de huidige, al indrukwek­ken­de bruggen van de Westsluis.

Kolossale gevaartes

Kolossaal worden de sluisdeuren en -bruggen. De afmetingen van de vier deuren zijn: 58 meter lang, 25 meter hoog en negen meter breed. De twee bruggen krijgen een lengte van 84 meter, waarvan bijna 64 meter boven het maaiveld uitsteekt. Ter vergelijking: de bruggen over de huidige grootste sluis bij Terneuzen, de Westsluis, zijn ‘slechts’ 42,3 meter lang. En die zijn al indrukwekkend, als je er dichtbij staat.

In totale lengte overtreffen de bruggen van de Nieuwe Sluis zelfs het hoogste gebouw van Terneuzen, de 79 meter hoge woontoren Waterfront. Het zijn daarmee enorme windvangers. Ze zullen niet onder alle weersomstandigheden bediend kunnen worden. De grens ligt bij windkracht zeven.

Ter voorbereiding op de komst van de sluisdeuren- en bruggen wordt, zichtbaar vanaf de weg over het sluizencomplex, volop gewerkt aan het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis. Twee kranen zijn vanaf een ponton in de weer om het buitenhoofd tot 22 meter uit te graven. Dit karwei moet begin juni zo ver zijn dat op de bodem een laag van drie meter onderwaterbeton kan worden gestort, waarna het buitenhoofd kan worden drooggezet voor de verdere afwerking.

Zo is er op en om het sluizencomplex nog veel meer gaande, onder meer bij de later te slopen Middensluis waar een nieuwe waterkering en langs de dijk vanaf de Westsluis richting het Kopje van Kanada aan de Westerschelde.

De Ballade

Hét festival van Terneuzen, De Ballade, zou daar begin juli plaatsvinden, maar dat is zoals gemeld vanwege de coronacrisis geschrapt. Of De Ballade volgend jaar op het Kopje terecht kan, is nog de vraag. Een woordvoerster van de Nieuwe Sluis zegt van niet, omdat de landtong moet worden ingekort voor een ruimere toegang tot de sluizen. Organisator Maikel Harte is verrast. Hij hoopt in overleg nog op een opening.