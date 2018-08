Bouw appartementencomplex De Brouwerij in Hulst begint in september

Een goed jaar later zijn er 29 woningen verkocht. Eén woning is nog in optie genomen. ,,We hebben er nog vijf beschikbaar en ook daar is veel belangstelling voor”, aldus Jeroen Verstraeten. Pakweg een derde is gekocht door beleggers, die de woningen zullen onderverhuren. ,,Daar zitten een paar Belgen bij, maar er zijn ook Belgen die er permanent gaan wonen.” Hij schat dat zo’n zestig procent van de kopers een appartement voor eigen gebruik heeft gekocht, met name vijfenvijftigplussers. ,,Er komen echter ook een paar starters te wonen.”