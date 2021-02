Bouw appartementen in Sluise kerk officieel begonnen: ‘De uitstraling van het gebouw blijft’

Niet meer naar Freddy voor een schroefje of verf: doe-het-zelf­zaak in Breskens gaat dicht

16:54 BRESKENS - Even een schroefje, sleutel, behang, verf of tuingereedschap nodig? Of één van de duizenden andere dingen die een doe-het-zelver kan gebruiken? Voor inwoners van Breskens en omstreken was dat nooit een probleem: zij gingen gewoon even naar Freddy. Daar komt nu een einde aan.