Bos van 33 voetbalvelden gaat gekapt worden op Groot Eiland

Hardlopers Light up your day in Terneuzen rennen 5.000 euro bij elkaar

29 september TERNEUZEN - Het was een prachtig zicht, vrijdagavond op de Scheldedijk in Terneuzen. Tegen de duizend hardlopers liepen mee in de Light up your day-run. Iedere deelnemer had een mijnwerkerslampje op het hoofd of andere lichtjes om het lijf en dat gaf een fraai beeld toen de avond over Terneuzen viel. De organiserende Rotary bracht met het hardloopevenement 5.000 euro in het laatje voor Make a Wish.