Bordspelfanate uit Sas van Gent deelt haar grote collectie bordspellen in coronatijd

Vanuit het Limburgse Weert, waar Amber woont met haar vriend, is er contact met Amber, via een internetverbinding. Haar vriend is, vertelt ze, ‘nogal technisch’ en werkt op de High Tech Campus in Eindhoven. Ze is met hem meegekomen en is actief als ergotherapeut in Weert en Heerlen. ,,Maar", vertelt ze, ,,ik kom minstens nog één keer per maand naar Sas van Gent. Zeeuws-Vlaanderen blijft trekken.”