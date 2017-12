Bomen over gekapt Bos van Erasmus

Kaartverkoop Vestrock 2018 van start

11:45 HULST - Zaterdagmorgen is de kaartverkoop voor Vestrock 2018 gestart. De negende editie van het Zeeuws-Vlaamse festival vindt plaats van 1 tot 3 juni op het eiland in de buitenvest van Hulst. De zondag is gereserveerd voor Vestrock Junior.