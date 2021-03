Bom ontploft, voorstel beperking spreektijd Terneuzen valt compleet verkeerd: ‘We worden de mond gesnoerd’

Inbreker met drugs op zak overlopen in Terneuzen

7 maart TERNEUZEN - Een inwoner van de Verlengde van Steenbergenlaan in Terneuzen was zaterdag toevallig getuige van een inbraak. De inbreker was er via een plat dak vandoor gegaan, vertelde hij de politie. Een paar uur later kon de insluiper, die drugs op zak had, worden aangehouden.