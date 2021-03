Bom Breskens wordt vandaag tot ontploffing gebracht

Zwin College in Oostburg weer begonnen: vlak voor les je bed uit rollen, is er niet meer bij

1 maart OOSTBURG - De leerlingen van het Zwin College in Oostburg kunnen niet langer in hun pyjama de les volgen. Met mondkapjes op de gang, 1,5 meter afstand en in halve klassen mogen ze weer naar school. ,,Ik moet nu weer om half 7 uit bed, in plaats van tien minuten voor de les begint.”