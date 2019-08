Boete dreigt voor roken in feesttent, Vestingfeesten in Hulst wacht in spanning af

Gemeente Terneuzen geeft toe: geplaatste borden inderdaad verwarrend en onjuist

27 augustus TERNEUZEN - Onder weggebruikers in Terneuzen is de laatste dagen verwarring ontstaan over door de gemeente geplaatste borden rondom de Nationale Viering 75 jaar vrijheid. Sommige borden bevatten verkeerde data of zijn onduidelijk, geeft de gemeente nu zelf ook toe. Ze worden weggehaald of vervangen.