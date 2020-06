Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Nathalie Dekker (15) uit Schoondijke

Waar ben je vaak te vinden?

,,Eigenlijk nog het meeste in en rond het landbouwbedrijf en De Groene Polderwinkel van mijn ouders. Ik help daar mee zo vaak ik kan. Ik doe er vanalles, van helpen met de verkoop in de winkel tot kolen planten of asperges steken op het land. Dat vind ik ook echt leuk. En dan heb ik ook nog een bijbaantje in het horecagedeelte bij boerderij 't Klinket hier verderop en ik help ze daar met het wieden van onkruid.”

Hoe vind je het om te wonen in Schoondijke?

,,Eigenlijk wel lekker. Het is hier natuurlijk erg rustig maar daar hou ik wel van. En je kent ook bijna iedereen, dat is ook wel weer fijn en vertrouwd.”

Welke opleiding wil je hierna gaan doen?

,,Ik begin na de vakantie aan mijn vervolgopleiding aan het Groen College, richting teelt en groene technologie. Dat is in Goes, aardig dichtbij dus ik kan elke dag gewoon op en neer reizen, dat is goed te doen.”

Wat wil je later worden dan?

,,Boerin! Ja echt! Het is me natuurlijk met de paplepel ingegoten en dat blijft dan toch hangen. Bovendien denk ik dat mijn ouders het ook heel leuk zouden vinden. Sinds twee jaar weet ik zeker dat ik mijn eigen boerderij wil, liefst een gemengd bedrijf. Het is echt mijn ideale baan, want ik kan ontzettend slecht stilzitten. Een kantoorbaan zou daarom niks voor mij zijn, zo'n hele dag achter de computer, ik moet er echt niet aan denken. Gelukkig is er op en rond de boerderij en de landwinkel genoeg te doen.”

Wat doe je graag in je vrije tijd?

,,Hobby's heb ik niet, daar heb ik eigenlijk gewoon geen tijd voor. Maar ik ga wel graag af en toe met vrienden stappen bij café Jopie in Sluis.. Door corona was dat de laatste tijd niet meer mogelijk, maar ik hoop dat we snel weer eens kunnen gaan.”

Wil je na je opleiding in de streek blijven, of heb je de ambitie om de vleugels uit te slaan en elders aan de slag te gaan?

,,Ik zou echt wel het liefst in Zeeuws-Vlaanderen blijven en daar mijn eigen boerenbedrijf starten of er eentje overnemen. Ik hoef niet zo nodig de provincie uit. Hier is het bekend, je hebt de rust en de ruimte en je hebt dan simpelweg ook je familie en hopelijk veel vrienden dichtbij. Dat lijkt me echt wel heel fijn.