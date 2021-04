Boergondische Wandeling met lekkers én paashazen onderweg

Op Eerste Paasdag rijdt er om tien uur 's ochtends een paashaas op een quad door de Koninginnestraat in Emmadorp. ,,Paaseitje?", vraagt hij joviaal. Vijf ondernemers uit Grenspark Groot Saeftinghe hebben alles tot in de puntjes geregeld voor de eerste editie van de Boergondische Wandeling, tot aan de paashazen toe die zo nu en dan voorbij rijden met chocolaatjes in hun mandje. De Mariahoeve, café het Verdronken Land, B&B Het Verborgen Geluk, Voedselbron Graauw en ZVL Friet namen het initiatief en zetten gratis routes van drie afstanden uit, met onderweg hapjes om bij hen af te halen.