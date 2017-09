Boeren vechten verkoop landbouwgrond Zeeuws-Vlaanderen aan

Het gaat om grond die in bezit was van de maatschappelijke dienst OCMW van de stad Gent. Volgens een groep van dertien Vlaamse boeren is de 450 hectare tegen een veel te lage prijs verkocht. Zij hebben advocaat Nic Reynaert in de arm genomen die binnenkort het OCMW Gent zal dagvaarden. Hij dient ook een klacht vanwege 'ongeoorloofde staatssteun' in bij de Europese Commissie.