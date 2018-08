Boerderij d'Inlaeghe in Waterlandkerkje wint Zeeuwse Erftrofee 2018

Het accent van de prijs ligt dit jaar op Zeeuwse boerenerven met kenmerkende landschapselementen. De trofee is een pluim op de hoed van diegenen die hun best doen een cultuurhistorisch erf te combineren met bijvoorbeeld laanbomen, een karakteristieke hoogstamboomgaard, omringende beplanting of houtrillen die passanten een stukje van de Zeeuwse historie laten herbeleven. Het vraagt veel tijd en geld zo’n erf te onderhouden.

Uniek

De boerderij van Koster en Schipper is als winnaar uit de bus gekomen. Het huis dateert uit 1933, de wagenschuur is veel ouder. De boerderij staat bekend onder de naam d'Inlaeghe, al wordt tegenwoordig ook vaak de naam Klein Brabant gebruikt, naar het adres van de hoeve. Het erf is onder meer uniek vanwege enkele bomen die al honderden jaren oud zijn, een oude walnoot met steenuilkast, knotwilgen en meidoornstruiken. In het weiland zijn drinkputten voor amfibieën en aan bijen en vlinders is gedacht door bloemenranden en potten met verschillende kruiden. Ook is er een bloemrijke tuin en een hoogstamfruitboomgaard.