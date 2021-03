BoerBurgerBeweging doet rondje Zeeland met Zeeuwse frieten in Hulst

De BBB trok zaterdag met een vrachtwagen door Zeeland om campagne te voeren. Lijsttrekker Caroline van der Plas en de vier Zeeuwse kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen wilden met Zeeuwen in gesprek gaan over de standpunten van de plattelandspartij. ,,De leefbaarheid op het platteland, dáár gaat het om", riep Arno Vael door een megafoon. De BBB had er voor Hulst al een heel programma op zitten. 's Ochtends stond de grote vrachtauto op parkeerterrein Scheldestraat in Zierikzee en later die ochtend op het stadhuisplein in Vlissingen. In Hulst had de partij ook een strategische plek uitgekozen, op het Stationsplein tussen de supermarkten in. Heel druk was het zaterdagmiddag niet. ,,Het is rustig, maar op deze manier kunnen we toch mensen ontmoeten.”