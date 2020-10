Boer Marijn levert friet rechtstreeks vanaf het boerenerf

Ouderen uit Philippine krijgen brieven en tekeningen van kinderen in de bus

14:43 PHILIPPINE - Alle 75-plussers in Philippine ontvangen deze week een bijzondere kaart, gemaakt door de leerlingen van basisschool Laureyn. ,,We hopen zo jong en oud in het dorp dichterbij elkaar te brengen”, zegt juf Anja van Damme van groep 2-3. ,,We hebben ouderen daarom ook gevraagd te reageren.”