Boer Harm uit Zaamslag zaait kruidenthee

Dronken man drinkt achter het stuur gewoon door, politie houdt hem aan

12:49 GOES - Een 58-jarige man uit Philippine is donderdagmiddag aangehouden nadat een getuige de politie had getipt. Die zag de bestuurder van de bestelbus op de A58 bij Goes raar gedrag vertonen en bier drinken achter het stuur.