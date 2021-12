Boer Burger Beweging gaat niet met Cees Freeke in zee: ‘Hij heeft voor zijn beurt gesproken’

Weer enorme vuurwerk­vangst, dit keer in Oostburg

OOSTBURG - De politie heeft woensdag in een woning in Oostburg 285 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Er was een anonieme tip binnengekomen over de handel in de explosieven. De eigenaar van het vuurwerk, een 27-jarige man uit Oostburg, is aangehouden en naar een politiecellencomplex overgebracht. Daar wordt hij door rechercheurs gehoord.

23 december