Boegbeeld Captain’s Cabin en jazzmuzikant Aad Versteeg (87) overleden

Versteeg was een geboren Rotterdammer. Nadat hij jaren meevoer op de Holland-Amerikalijn als professioneel muzikant, streek hij neer in Zeeuws-Vlaanderen. Hij ging wonen in Hoek en baatte daar tien jaar café De Molenhoek uit. Daar begon hij met jazzsessies, samen met bevriende muzikanten. Na tien jaar in Hoek trok hij naar Terneuzen, waar hij in 2000 een winkel in de Vlooswijkstraat opende in antieke scheepsspullen: Captain’s Cabin.