Boeddhabeelden, healings en witte magie: dit is de winkel van de aangehouden vrouw in zaak Ichelle

Woordvoerder Alwin Don zei dinsdag, nadat de politie is overspoeld met tips, dat ‘het tijd was’ de winkel te onderzoeken. Het Spirituele Huisje Lotus is door slechts één pand gescheiden van Pins & Needles, de winkel van de vermiste Ichelle van de Velde (29). De politie kamde de zaak in de Burgemeester Erasmusstraat dinsdag van top tot teen uit. Van buiten was te zien hoe forensisch experts, compleet in beschermende kleding zodat ze geen sporen kunnen achterlaten, aan het werk gingen. Met hightech camera’s maakten ze 360-graden-foto's. Wat het onderzoek heeft opgeleverd, kan de politie een dag later nog niet zeggen.