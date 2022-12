Bloemenwinkel in Biervliet trekt na 16 jaar de stekker er uit: ‘Het is niet meer op te brengen’

Het besluit doet natuurlijk zeer, vertelt Marije Poppe van Deco Green. Zestien jaar runde ze de bloemenwinkel op het dorp samen met haar man Arne van Rattingen en haar schoonmoeder Carlien. Dat ging lange tijd, in combinatie met het hoveniersbedrijf van Arne, prima. Bloemen in Biervliet waren lang een schot in de roos, maar dit jaar kwam de klad er in. ‘Door de huidige ontwikkelingen in de markt hebben wij met pijn in het hart moeten besluiten te stoppen met de bloemenwinkel’, luidt de officiële mededeling van Arne en Marije.