Bloemenhulde en minuut stilte in Oostburg bij Indiëherdenking

De stichting Comité 4 mei Oostburg, stichting Slag om de Schelde en burgemeester Marga Vermue herdachten de slachtoffers die vielen in het voormalig Nederlands-Indië. Op 4 mei, Dodenherdenking, worden alle slachtoffers van oorlog en geweld in ons land herdacht. Sinds 1988 is er tevens op 15 augustus, op die dag capituleerde Japan in 1945, een herdenking voor de slachtoffers die vielen in het voormalig Nederlands-Indië.