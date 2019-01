Bloemen van de koning en koningin vanwege platina huwelijk

Levensmid­de­len­kast in Terneuzen opvallend vaak leeg gewinkeld: ‘Dit kan niet de bedoeling zijn’

25 januari TERNEUZEN - De levensmiddelenkast ‘Nemen of geven’ in het Rivierenpark in Terneuzen dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. De kast is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben, maar de laatste tijd lijkt het of veel mensen de kast als een ‘veredelde supermarkt’ zien.