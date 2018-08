Bliksemschicht splijt es in Terneuzen

De boom kreeg een voltreffer, waardoor die helemaal doormidden is gebarsten. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente Terneuzen de es woensdagochtend direct in stukken laten zagen. De resten worden donderdag verwijderd.

Op de Facebook-pagina van de gemeente Terneuzen reageren veel mensen. De knal waarmee de bliksem de boom trof, was tot in de verre omtrek hoorbaar. Eén van de reageerders laat weten: 'Dat was een beste klap! We zaten rechtop in bed vannacht'.