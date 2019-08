Bittere nasmaak voor Vestingfeesten in Hulst: boete voor roken in feesttent dreigt

update 13.50 uur Nog steeds hittegolf in Zeeuws-Vlaanderen, rest van Zeeland is kouder

13:51 VLISSINGEN - De hittegolf waarvan sinds gisteren in heel Zeeland sprake was, is in Zeeuws-Vlaanderen met een dag verlengd. Althans: in Westdorpe werd het daarvoor warm genoeg. In de rest van Zeeland is het zo ver nog niet.