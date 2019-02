Binnenvaartschip lek na aanvaring met brug bij Sluiskil

Het schip, ongeveer tachtig meter lang en geladen met zand, was vanochtend rond 06.30 uur tegen een pijler van de brug bij Sluiskil gevaren. Rond 08.20 werden de hulpdiensten ingeschakeld. De lading is inmiddels van boord gehaald.

Het schip is naar een kade aan de Kanaalweg in Sluiskil gebracht. Het schip is aan de kop flink beschadigd en maakt water.