Binnenstad Terneuzen wordt aangepakt, bewoners denken mee: ‘Pak verpauperde huizen én huisjesmelkers aan’

Getijden­dui­ker Waterdunen doorstaat straks de watertoets: binnenla­ten van zout water is veilig

16 maart BRESKENS - Het is veilig om zout water via een inlaat in het natuur- en recreatiegebied Waterdunen bij Breskens te laten lopen. Hoewel de getijdenduiker die daarvoor is gebouwd de watertoets officieel nog niet heeft doorstaan, heeft het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) de voorgestelde aanpassingen al wel goedgekeurd.