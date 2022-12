Binnenkort weer naar de film en een avondje uit in Hulst: zo gaat de Koning van Engeland eruit zien

Op het bioscoopscherm dwarrelt een blaadje door de lucht en je hoort dat alsof het letterlijk langs je heen ritselt. Als je binnenkort een film kijkt in één van de drie zalen van de Koning van Engeland in Hulst, wordt dat een heel nieuwe ervaring, vertellen Paul Morres en Perry Mulder. De cinema is de eerste in Nederland die voorzien is van een bijzonder geluidssysteem. Perry: ,,Het is uniek. We onderscheiden ons op het gebied van geluid.”