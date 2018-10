Binnenbrand in Tegelberglaan Hulst

Militair die overleed na training in zwembad is Mark Ruben uit Hoek

16:07 ROOSENDAAL - Mark Ruben uit Hoek is de korporaal van de Koninklijke Landmacht die maandag overleed nadat hij vrijdag onwel werd tijdens een training in zwembad De Stok in Roosendaal. Ruben was in opleiding voor de commando's, meldt de Telegraaf. Naar zijn dood zijn twee onderzoeken gestart.