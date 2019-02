Bijzondere opgravingen in Oostburg: Vijgenpit uit eerste eeuw en aardewerk voor zoutproductie

Een oude vijgenpit, is dat bijzonder? Héél bijzonder, legt archeoloog Nathalie de Visser van Edufact uit. Het bureau adviseert de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten over onder meer cultuurhistorie, erfgoed en archeologie. ,,De vijgen zijn meegekomen met de Romeinen. Zij hebben die meegenomen uit mediterraan gebied en geïntroduceerd in de lage landen.” De tot voor kort oudste vijgenpit kwam uit Goes en dateerde van ongeveer de elfde tot dertiende eeuw. In Hulst en Aardenburg werden eerder ook vijgen gevonden uit de middeleeuwen.

Grondmonsters

De vondsten in Oostburg zijn gedaan bij ‘t Vestje. In opdracht van de gemeente Sluis werd in 2016 tijdens rioleringswerkzaamheden op die plek een vroegmiddeleeuwse ringwalburg gevonden. Vorig jaar werd al bekend dat er ook resten van een Romeinse nederzetting waren gevonden. Nu het onderzoek helemaal is afgerond en er grondmonsters zijn onderzocht, komt er nog meer aan het licht. ,,Er is niet altijd meteen in een kuil of greppel iets te zien. Daarom nemen we monsters.” Zo werd ook rogge uit een vroeg-Romeinse periode ontdekt. Tot nu toe was gebruik van rogge pas bekend uit de laat-Romeinse periode, vanaf 350 na Christus.