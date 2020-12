Bijna vierduizend bomen worden geplant in Waterwinbossen

GEHUCHTEN | VIDEO De golfjes van de Schelde, het tjoektjoek van de bootjes. Heerlijk wonen in Zeedorp

20 december Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag aflevering 24: Zeedorp, een straatje tegen de Westerscheldedijk bij Ossenisse, containerreuzen schuiven er als flatgebouwen voorbij.