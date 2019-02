Bijna één en al lof voor vernieuwde Tractaatweg

Boomkik­kers snoepen bij opening nieuw natuurge­bied in Strijders­gat­pol­der

15 februari CADZAND - Boomkikkers en kamsalamanders zijn welkom in de nieuwe natuur in de Strijdersgatpolder tussen Cadzand en Nieuwvliet. En mensen natuurlijk. Want zij vooral moeten van die natuur gaan genieten.