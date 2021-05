Bijbetalen als je veel restafval hebt, wethouder Terneuzen wil van 292 kilo naar 100 kilo afval per inwoner

Niet één Zeeuwse gemeente haalde vorig jaar de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner. Terneuzen zat daar helemaal ver vandaan en scoorde, op Noord-Beveland, Vlissingen en Sluis na, het slechtst. Het aantal kilo’s restafval steeg in Terneuzen van 285 kilo in 2019 naar 292 kilo in 2020. Nou was er vorig jaar in vrijwel alle gemeenten sprake van een stijging door de opruimdrift van veel inwoners, gestimuleerd door de coronacrisis. Mensen hadden weinig omhanden.