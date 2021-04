Bij strandpaviljoen Puur weten ze wat Bar Goed doormaakt na brand: ‘Er komt zoveel op je af’

GROEDE - ,,Oh jongens”, dacht Frank de Reu toen hij las dat Bar Goed bij Perkpolder was afgebrand. Hij werd in één klap terug in de tijd geslingerd. Frank maakte in 2018 hetzelfde mee met strandpaviljoen Puur in Groede en weet wat de eigenaren doormaken. ,,Er komt op dat moment zoveel op je af.”

Bar Goed is het derde Zeeuwse strandpaviljoen dat in de afgelopen tien jaar geheel verwoest werd door brand. Beachclub Lekker in Vrouwenpolder brandde in april 2016 af en heropende anderhalf jaar later. Voor Frank de Reu en Eric van Damme is 5 oktober 2018 de datum die zij van hun leven niet meer vergeten. De eigenaren van strandpaviljoen Puur in Groede zagen hun zaak tot op de grond afbranden, door kortsluiting in de meterkast.

Lees ook Massale steunbetuigingen voor eigenaren Bar Goed; geen aanwijzingen voor brandstichting

Frank de Reu ziet alles zo weer voor zich als een film: ,,Om tweeëntwintig over drie 's middags belden we 112. Toen stond de meterkast in brand.” Niet veel later stond het hele paviljoen in lichterlaaie. De brandweer deed wat ze kon maar er viel niets meer te redden. ,,Je realiseert je van het ene op het andere moment dat alles waar je voor gaat, weg is.” Hij snapt dan ook maar al te goed hoe moeilijk deze tijd voor Piet en Yannick Mahu van Bar Goed is. ,,Het was voor ons een rotperiode", blikt hij terug. ,,Eerst denk je: hoe kan dit? Daarna ben je blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dan ga je nadenken. Je denkt eerst, ik ben verzekerd, het komt wel goed.”

Bekijk hier beelden van de brand bij Puur, drie jaar geleden:

Moeilijke tijd

Nadat het strand werd schoongemaakt en het vizier op de toekomst werd gericht, volgde een moeilijke tijd. Het verzekeringswerk en alles daaromheen duurde lang. ,,Het vergt veel tijd en energie. Je moet met de verzekeraar om tafel en daar heb je een expert bij nodig.” Het onderzoek van de verzekeraar duurde uiteindelijk maanden. De twee eigenaren zijn blij dat ze een contra-expert in de arm namen, die hen bijstond en zelf ook onderzoek doet. ,,Daar heb je recht op als verzekerde.”

Volledig scherm Het nieuwe strandpaviljoen Puur in Groede na de brand van 2018. © Strandpaviljoen Puur

Naast alles afwikkelen moest er nagedacht worden over nieuwbouw én de zorg voor personeel. ,,Je wilt je mensen bij elkaar houden, mensen die je koestert. We hebben het team vaak bij elkaar laten komen, om erover te praten.” Eind juni 2019 opende het nieuwe strandpaviljoen Puur. ,,We hebben veel leuke reacties na de heropening gekregen. Later hebben we ook nog een borrel voor de brandweer en hulpverleners gehouden, om hen te bedanken.” De angst dat Puur nog eens te maken krijgen met een brand, probeert De Reu los te laten. ,,Maar toen ik las over Bar Goed, kreeg ik even een flashback.”