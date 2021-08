Bij Jakko en Patricia in Aardenburg pluk je zelf frambozen en bloemen: ‘Je wordt er kalm van’

Het fruitteeltbedrijf van Jakko en Patricia Flikweert is niet te missen. Het is dertig hectare aan voornamelijk appel- en perenbomen. Sinds vorig jaar groeit en bloeit er nog meer. ,,Nadat we onze appels en peren hadden gerooid, hebben we bloemen bij gezaaid”, vertelt Patricia. ,,Voor de bijtjes, want die kunnen moeilijker voedsel vinden als de bloesem van de fruitbomen is verdwenen.” Dat was nog niet alles, het gezin plantte een paar rijen frambozenstruiken. En die zijn gewild. In deze tijd vullen 100 tot 150 plukkers per dag een bakje met de zoete lekkernij.